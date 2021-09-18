Россиянам предсказали невысокий рост заболеваемости ковидом осенью

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будет не таким высоким, как в прошлом году. Это связано с тем, что у части населения сформировался иммунитет к возбудителю. Такой прогноз в беседе с РИА «Новости» сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он не исключил, что популяционный иммунитет к коронавирусу в России сформируется естественным путем. По его прогнозу, произойдет это к концу предстоящей зимы.

«Осенью однозначно будет подъем заболеваемости, но я надеюсь, что она не будет такой высокой, как в прошлом году, так как иммунитет уже натренирован», — заявил Тимаков. Он добавил, что к концу зимы рассчитывает на формирование серьезной иммунной прослойки у всех россиян.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки в России выявили 20 329 случаев заражения. Таких высоких показателей не было с 22 августа. Первое место по количеству новых случаев зафиксировали в Москве (2746), на втором месте расположился Санкт-Петербург (1791). Замкнула тройку Московская область (915).

Умерли 799 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Вылечились после заражения 16 247 пациентов.