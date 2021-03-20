Россиянам предрекли увеличение заболеваемости ковидом

Новый рост заболеваемости ковидом может произойти в России в середине апреля. Об этом предупредил инфекционист и главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

По словам врача, в России есть все предпосылки к началу третьей волны коронавируса. При этом рост заболеваемости будет уже без выраженного пика. Тимаков отметил, что ситуация будет похожа на первые две волны: небольшой рост, стабилизация и пологий спуск. Риски новых заболеваний растут из-за того, что население не понимает, что расслабляться еще рано.

«Это опасно из-за большого количества контактов без снижения вирус-нагрузки. Те же самые маски 50% людей перестали использовать. Это предпосылки к тому, что может начаться рост заболеваемости. Наверное, где-то через месяц, в середине апреля может быть рост заболеваемости», — сказал инфекционист радио Sputnik.

Он добавил, что российская медицина готова к третьей волне коронавируса. В медучреждениях уже подготовлены койки, протоколы лечения и все необходимое оборудование. Кроме того, в стране уже частично сформировался популяционный иммунитет. Тимаков подчеркнул, что индекс передачи уже не должен быть высоким.