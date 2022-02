Озвучен способ преодолеть тягу к вредной пище

Сахар и ненатуральные ингредиенты наносят значительный вред организму, поэтому чтобы оставаться здоровым, человеку стоит поменять свои вкусовые предпочтения. Таким мнением с изданием Eat This, Not That! поделился диетолог Лон Бен-Ашер.

Специалист отметил, что зачастую привыкание вызывает пища, содержащая большое количество сахара. Этот продукт есть не только в сладостях и хлебобулочных изделиях, но и в полуфабрикатах. В связи с этим специалист рекомендует делать упор на фрукты и овощи, которые дольше дают ощущение сытости и которые гораздо здоровее, чем то, что изготавливается на фабриках и заводах.

«Фрукты богаты питательными веществами, в них много пищевых волокон, которые дольше удерживают пищу в желудке и избавляют от чувства голода», — процитировало РИА ФАН слова диетолога.

Чтобы продлить чувство сытости, фрукты и овощи можно сочетать с белками или жирами. Также избавиться от голода помогут семечки, орехи и арахисовое масло.

В заключении специалист предостерег от частого употребления свежевыжатых соков. Они, по его словам, опасны для людей с сахарным диабетом, лишним весом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.