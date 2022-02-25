Россиянам предложили методы борьбы с весенней хандрой

Врач высшей категории, терапевт Дмитрий Звягинцев и кандидат медицинских наук, иммунолог Зоя Скорпилева рассказали, какими способами можно прогнать приближающуюся весеннюю хандру. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам медиков, эффективнее всего прийти в себя после зимы помогут частые прогулки, общение, а также прием курса поливитаминов.

«Силы у людей к концу зимы иссякают. В некоторых регионах, как у нас в Санкт-Петербурге, не задался февраль: зима получилась снежной, солнца мало. Нужно не забывать про полноценный сон, прогулки на свежем воздухе, рекомендован разумный прием витаминов», — сообщила Скорпилева.

Кроме того, в период межсезонья она посоветовала россиянам как можно чаще менять деятельность с умственной на физическую. В офисе можно сделать непродолжительную разминку или прогуляться во время обеденного перерыва.

По словам врача-терапевта Дмитрия Звягинцева, наиболее восприимчивым к смене сезонам стоит закупиться курсом поливитаминов, а также выходить на регулярные прогулки.

Специалисты также порекомендовали пересмотреть свой рацион питания. В блюдах должно присутствовать как можно больше овощей и фруктов: желательно включить тыкву, болгарский перец, красные яблоки, апельсины, мандарины и лимоны.