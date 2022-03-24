Россиянам предложат новые форматы ревакцинации от коронавируса

Ревакцинироваться от коронавируса можно будет по-разному. О проработке новых форматов повторных прививок сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, написало РИА «Новости».

«Прорабатываем новые форматы по ревакцинации для населения», — сказал глава Минздрава.

Мурашко не привел подробностей. Но пообещал, что о новых форматах ревакцинации расскажут уже скоро. Возможно, в ближайшую неделю.

Министр добавил, что прежние рекомендации все еще актуальны. Ревакцинироваться нужно через полгода. А люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры остаются в зоне ковидного риска.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что назальную вакцину от коронавируса первое время будут применять как бустер после прививки «Спутником V». Но сперва новую форму вакцины нужно зарегистрировать. Документы в Минздрав уже передали. По словам Гинцбурга, назальную вакцину можно применять раз в полгода, это оптимальный срок ревакцинации. А можно ли заменить инъекционную вакцину на интраназальную, станет понятно после исследований.