Россиянам посоветовали защиту организма при приеме лекарств

Прием лекарственных препаратов в отдельных случаях создает дополнительную нагрузку на организм. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин. Он дал несколько советов, как снизить возможный негативный эффект от медикаментов.

«Когда мы заболеваем, то применяем лекарства, которые по сути своей являются токсичными для организма, так как они обладают определенными химическими свойствами», — пояснил Кондрахин.

Он отметил, что антибиотики останавливают развитие бактериальных инфекций, часто возникающих на фоне вирусных заболеваний, но одновременно губят полезную микрофлору кишечника. Чтобы поддержать организм, следует пить больше жидкости, отказаться от тяжелой пищи и вести «спокойный» режим питания. Кроме того, рекомендуется принимать лекарства, «прикрывающие» кишечную микрофлору.

«Если мы назначаем антибиотик, то обязательно даем пробиотик, чтобы восстановить численность микроорганизмов, помочь лактобактериям справляться с недугом. Также можно усилить микрофлору молочными продуктами, если для них нет противопоказаний», — добавил медик.

Кондрахин подчеркнул, что принимать лекарства следует только по назназначению врача, а для того, чтобы избежать негативных последствий коронавируса, необходимо пройти вакцинацию.