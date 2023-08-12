Здоровье 12 августа 2023, 18:38 Россиянам посоветовали заниматься профилактикой сердечных заболеваний

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Чтобы не столкнуться с заболеваниями сердца, очень важно заниматься профилактикой. Телеканал «Санкт-Петербург» рассказал, как бороться с риском инфаркта.

В последние годы инфаркт постепенно «молодеет». Все больше пациентов возрастом до 30 лет попадают на операционный стол.

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Чтобы не столкнуться с болезнью, важно не злоупотреблять едой, вести подвижный образ жизни, отказаться от курения и других вредных привычек.

Если у вас присутствуют наследственные факторы, то стоит регулярно проходить диспансеризацию.