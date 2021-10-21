Россиянам посоветовали заменить обычную соль на йодированную

Российские эндокринологи давно бью тревогу: от йододефицита страдают практически во всех регионах страны. Из-за этого нарушается умственное и физическое развитие у детей, начинаются проблемы с щитовидкой у взрослых. Чтобы избежать этого, достаточно заменить обычную соль на йодированную.

По мнению врачей, даже при незначительной нехватке этого микроэлемента IQ взрослого человека или ребенка будет ниже на 10 пунктов по сравнению с теми, кто живет в регионе с достаточным количеством йода.

Эндокринолог Химкинской областной больницы Валерия Лосева порекомендовала россиянам заменить обычную соль на йодированную.

«Чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно просто заменить обычную соль йодированной. Ежедневной нормы соли — пять-семь граммов в день — вполне достаточно для наполнения организма важным микроэлементом», — рассказала она «Парламентской газете».

Передозировки с солью сложно добиться. Это возможно в случае, если человек за день съел 100 граммов такой соли.

В четверг отмечается Всемирный день йододефицита. В связи с этим заслуженный врач России, член комитета Совфеда по соцполитике Владимир Круглый рассказал, что пока законопроект от Минздрава, который должен регулировать тотальное йодирование пищевой поваренной соли, а также использование ее при выпечке хлеба, не внесен в Госдуму.