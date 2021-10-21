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    21 октября 2021, 09:03

    Россиянам посоветовали заменить обычную соль на йодированную

    Врач Лосева посоветовала заменить обычную соль на йодированную

    Анастасия Калинина

    Российские эндокринологи давно бью тревогу: от йододефицита страдают практически во всех регионах страны. Из-за этого нарушается умственное и физическое развитие у детей, начинаются проблемы с щитовидкой у взрослых. Чтобы избежать этого, достаточно заменить обычную соль на йодированную.

    Россиянам посоветовали заменить обычную соль на йодированную

    По мнению врачей, даже при незначительной нехватке этого микроэлемента IQ взрослого человека или ребенка будет ниже на 10 пунктов по сравнению с теми, кто живет в регионе с достаточным количеством йода.

    Эндокринолог Химкинской областной больницы Валерия Лосева порекомендовала россиянам заменить обычную соль на йодированную.

    «Чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно просто заменить обычную соль йодированной. Ежедневной нормы соли — пять-семь граммов в день — вполне достаточно для наполнения организма важным микроэлементом», — рассказала она «Парламентской газете».

    Передозировки с солью сложно добиться. Это возможно в случае, если человек за день съел 100 граммов такой соли.

    В четверг отмечается Всемирный день йододефицита. В связи с этим заслуженный врач России, член комитета Совфеда по соцполитике Владимир Круглый рассказал, что пока законопроект от Минздрава, который должен регулировать тотальное йодирование пищевой поваренной соли, а также использование ее при выпечке хлеба, не внесен в Госдуму.