Россиянам посоветовали включать «режим информационной тишины»

Людям стоит на время отключаться от новостной повестит и включать «режим информационной тишины». Такое мнение в беседе с «360» выразил маркетолог Роман Носик.

«Иногда абсолютно правдивая информация может иметь разрушающие последствия для нервов и психики. В сложных ситуациях, таких как сейчас в мире, важно научиться включать „режим информационной тишины“ — отключаться от каналов, по которым поступает информация», — сказал он.

Маркетолог посоветовал время от времени заниматься чем-то, что отличается от поглощения информации. Это могут быть домашние дела, прогулка в парке, занятия спортом или работа.

«Поверьте, за 2-3 часа уже ничего не произойдет такого, что требует вашего беспрестанного внимания. Отдохните, отвлекитесь, перезагрузите свой мозг, дайте отдохнуть нервной системе», — указал Носик.

Он отметил, что даже во время реальных военных действий есть «режим тишины», когда не идут бои. В информационной войне, участниками которой стал каждый из нас, также должен быть свой «режим тишины», считает эксперт.