Здоровье 07 июля 2023, 07:55 Россиянам посоветовали вакцинироваться от менингита после вспышки заболеваемости в Екатеринбурге Эксперт Роспотребнадзора Королева призвала россиян привиться от менингококковой инфекции РИА «Новости»

Читать 360tv в

После пандемии случился рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Поэтому россиянам следует пройти вакцинацию, в том числе от менингококковой инфекции, заявила журналистам руководитель референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королева, сообщил ТАСС.

«Стоит привиться и защитить себя от этого опасного заболевания», — посоветовала она.

Реклама

По словам специалиста, острые респираторные инфекции распространились после пандемии коронавируса. Для профилактики менингококковой инфекции разработали несколько вакцин. Их задача — обеспечить иммунитет к самым распространенным серогруппам. Прививку от менингококковой инфекции в список обязательных не включали, но, по словам Ирина Королевой, она есть в календаре по эпидемическим показаниям.

Журналисты попросили представителя Роспотребнадзора прокомментировать вспышку заболеваемости этой инфекцией среди работников распределительного центра маркетплейса в Екатеринбурге. Врачи диагностировали ее у семи человек, двое умерли. Жители отказались забирать посылки из опасений за свое здоровье.