07 июля 2023, 07:55
Россиянам посоветовали вакцинироваться от менингита после вспышки заболеваемости в Екатеринбурге
Эксперт Роспотребнадзора Королева призвала россиян привиться от менингококковой инфекции
После пандемии случился рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Поэтому россиянам следует пройти вакцинацию, в том числе от менингококковой инфекции, заявила журналистам руководитель референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королева, сообщил ТАСС.
«Стоит привиться и защитить себя от этого опасного заболевания», — посоветовала она.
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По словам специалиста, острые респираторные инфекции распространились после пандемии коронавируса. Для профилактики менингококковой инфекции разработали несколько вакцин. Их задача — обеспечить иммунитет к самым распространенным серогруппам. Прививку от менингококковой инфекции в список обязательных не включали, но, по словам Ирина Королевой, она есть в календаре по эпидемическим показаниям.
Журналисты попросили представителя Роспотребнадзора прокомментировать вспышку заболеваемости этой инфекцией среди работников распределительного центра маркетплейса в Екатеринбурге. Врачи диагностировали ее у семи человек, двое умерли. Жители отказались забирать посылки из опасений за свое здоровье.
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