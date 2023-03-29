Здоровье 29 марта 2023, 14:07 Россиянам посоветовали сменить шампунь с наступлением весны

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Главный врач сети клиник Esthetic Clinic Татьяна Бедаева в разговоре с «Газетой.ru» порекомендовала россиянам переходить на новый шампунь с наступлением весеннего сезона.

Специалист объяснила, что весной лучше всего использовать питательные шампуни, защищающие волосы от ломкости.

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«Если зимой часто из-за ношения головных уборов лучше выбирать шампунь для объема, то при смене сезонов его лучше заменить на питательный», — процитировало ИА Nation News слова медика.

Что же касается бальзамов и масок для волос, Бедаева посоветовала обращать внимание на те, в составе которых имеются витамины А, С, Е и В6.