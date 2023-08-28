Здоровье 28 августа 2023, 21:19 Россиянам посоветовали сдвигать время отбоя на полчаса, чтобы восстановить режим сна

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Летом режим сна и отдыха может сбиваться. Petrograd со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рассказал, как его наладить.

Сдвинуть режим сразу на несколько часов точно не получится. Лучше делать это постепенно, меняя время отхода ко сну на полчаса. Перед тем, как отправиться в кровать, лучше отказаться от использования гаджетов.

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Также за несколько часов до сна лучше отказаться от кофе и напитков, которые содержат кофеин.