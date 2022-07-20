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    20 июля 2022, 10:25

    Россиянам посоветовали пройти обследование перед походом в спортзал

    Оксана Лавнюженко

    Врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, каких специалистов необходимо посетить перед тем, как начать заниматься в спортзале. Об этом передала «Вечерняя Москва».

    Россиянам посоветовали пройти обследование перед походом в спортзал

    «Будущий спортсмен должен проконсультироваться со своим врачом и узнать, какой уровень физической нагрузки не навредит ему. Очень важно соблюдать все рекомендации специалиста, чтобы не подорвать свое здоровье и не заработать болезнь, которая может привести к смерти», — сказала медик.

    Чернышева отметила, что будущему спортсмену в обязательном порядке нужно пройти электрокардиографию.

    «ЭКГ детально расскажет о состоянии здоровья сердца и предотвратит развитие уже имеющихся заболеваний. В случае если врач убедится в отсутствии противопоказаний, можно начинать тренироваться с минимальной нагрузки. А если у вас обнаружат сердечно-сосудистые заболевания, то сначала необходимо их вылечить», — сообщила она.

    В заключении терапевт добавила, что увеличивать физическую активность нужно аккуратно и плавно.