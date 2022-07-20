Россиянам посоветовали пройти обследование перед походом в спортзал

Врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, каких специалистов необходимо посетить перед тем, как начать заниматься в спортзале. Об этом передала «Вечерняя Москва».

«Будущий спортсмен должен проконсультироваться со своим врачом и узнать, какой уровень физической нагрузки не навредит ему. Очень важно соблюдать все рекомендации специалиста, чтобы не подорвать свое здоровье и не заработать болезнь, которая может привести к смерти», — сказала медик.

Чернышева отметила, что будущему спортсмену в обязательном порядке нужно пройти электрокардиографию.

«ЭКГ детально расскажет о состоянии здоровья сердца и предотвратит развитие уже имеющихся заболеваний. В случае если врач убедится в отсутствии противопоказаний, можно начинать тренироваться с минимальной нагрузки. А если у вас обнаружат сердечно-сосудистые заболевания, то сначала необходимо их вылечить», — сообщила она.

В заключении терапевт добавила, что увеличивать физическую активность нужно аккуратно и плавно.