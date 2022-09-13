Россиянам посоветовали проходить за день не менее трех тысяч шагов | 360°

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Россиянам посоветовали проходить за день не менее трех тысяч шагов

Врач Дунаев: здоровому человеку необходимо делать 10 тысяч шагов

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Травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Лев Дунаев заявил, что при малоподвижном образе жизни человеку нужно делать в день до трех тысяч шагов, а здоровому взрослому человеку — 10 тысяч. Об этом написал Ura.ru.

Физически активный человек, по словам медика, должен проходить не менее 20 тысяч шагов.

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«Все зависит от возраста человека, его спортивной подготовки, состояния здоровья. При хорошей физической форме можно проходить в день и 20 тысяч шагов, что приблизительно составляет 14 километров. В обществе закрепился показатель 10 тысяч, который изначально был связан с изобретением шагомера. Эту цифру действительно можно назвать усредненной для здорового взрослого человека, но это не панацея. При малоподвижном образе жизни даже три тысячи шагов в день окажут существенный положительный эффект на состоянии здоровья. Важно прислушиваться к своему организму и выбирать для себя комфортную нагрузку», — сообщил Дунаев.

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Врач добавил, что ходьба на свежем воздухе повышает эмоциональный статус и поднимает настроение. Даже 30 минут прогулок неспешным шагом положительно сказывается на здоровье сосудов.

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