Россиянам посоветовали проходить обследование на свертываемость крови после ковида | 360°

Здоровье 16 сентября 2022, 11:11 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам посоветовали проходить обследование на свертываемость крови после ковида

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Важно как минимум два раза в год проверять кровь на свертываемость, поскольку повышенное тромбообразование может стать причиной осложнений, возникающих из-за коронавируса. Об этом RT рассказал соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet («Хелснет»), кандидат медицинских наук, врач Сергей Чудаков.

Также стоит проверять С-реактивный белок и скорость оседания эритроцитов.

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«Коронавирус имеет выраженное влияние на свертываемость крови, поэтому важной составляющей поведения человека в коронавирусную эпоху является повышенное внимание именно к этому показателю. Кроме того, проверять также стоит С-реактивный белок и скорость оседания эритроцитов», — сказал медик.

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В случае, если показатель свертываемости выше нормы, то необходимо обратиться к врачу.

Чудаков добавил, что в целом коронавирус становится менее опасным, но его заразность все еще повышена.

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