Россиянам посоветовали проходить обследование на свертываемость крови после ковида | 360°

Все новости

Общество

16 сентября 2022, 11:20

Вице-мэр Ефимов: Москва предоставила льготы по аренде почти 100 частным детсадам и школам

Мир

16 сентября 2022, 11:20

Пандемия и украинский кризис нарушили цепочки поставок в регионе — премьер Индии

Реклама

Важное

16 сентября 2022, 11:16

Один человек погиб при взрыве в центре Херсона

Важное

16 сентября 2022, 11:09

Несколько взрывов прогремело в Херсоне — СМИ

Мир

16 сентября 2022, 10:56

Страны НАТО предупредили, что конфликт на Украине продлится еще долго

Спецоперация

16 сентября 2022, 10:51

Боец ММА Джефф Монсон завершит съемки фильма о преступлениях ВСУ в Донбассе к концу сентября

Мир

16 сентября 2022, 10:47

Армения решила отложить введение военного положения

Мир

16 сентября 2022, 10:47

Жертвами сильных ливней в Италии стали семь человек

Мир

16 сентября 2022, 10:42

Больше 130 человек погибли после эскалации на границе Армении и Азербайджана

Здоровье

16 сентября 2022, 11:11

Россиянам посоветовали проходить обследование на свертываемость крови после ковида

Читать 360tv в

Важно как минимум два раза в год проверять кровь на свертываемость, поскольку повышенное тромбообразование может стать причиной осложнений, возникающих из-за коронавируса. Об этом RT рассказал соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet («Хелснет»), кандидат медицинских наук, врач Сергей Чудаков.

Также стоит проверять С-реактивный белок и скорость оседания эритроцитов.

Реклама

«Коронавирус имеет выраженное влияние на свертываемость крови, поэтому важной составляющей поведения человека в коронавирусную эпоху является повышенное внимание именно к этому показателю. Кроме того, проверять также стоит С-реактивный белок и скорость оседания эритроцитов», — сказал медик.

Реклама

В случае, если показатель свертываемости выше нормы, то необходимо обратиться к врачу.

Чудаков добавил, что в целом коронавирус становится менее опасным, но его заразность все еще повышена.

Врачи

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама