Россиянам посоветовали приготовить легкие и ароматные блюда на День влюбленных

На праздничный ужин в День влюбленных желательно выбрать легкие десерты. Например, свежие ягоды и фрукты, желе, сорбет и муссы. Алкоголь лучше не пить, а заменить его безалкогольными коктейлями. А горячее стоит готовить из диетического мяса. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

«Для создания особой праздничной атмосферы чрезвычайно важна красивая сервировка и подача блюд, и совсем не обязательно готовить слишком много различных блюд», — рассказала РИА «Новости" Стародубова.

Она отметила, что последнее время россияне для праздничных столов стали чаще готовить легкие блюда. Также люди стараются приобщиться к здоровому питанию и в будни. Врач подчеркнула, что это помогает предотвратить переедания, а также является профилактикой различных заболеваний.

Чтобы избежать переедания, диетолог советует поместить ужин на небольшой тарелке — около 20-25 сантиметров в диаметре. Желательно, чтобы половина тарелки занимали овощи, зелень и фрукты.

Например, можно приготовить салаты и оформить их в виде небольших букетов или сердечек. Для приготовления горячего лучше отдать предпочтение диетическим сортам мяса и птицы — кролик, индейка, цыпленок или рыба. Блюдо лучше запекать в фольге или рукаве с овощами и пряными травами.

Десерты лучше приготовить из свежих ягод и фруктов, чтобы они были легкие и ароматные. А вместо алкоголя сделать коктейли на основе чая и трав.