Россиянам посоветовали пить витамин D и магний для поддержания здоровья | 360°

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Россиянам посоветовали пить витамин D и магний для поддержания здоровья

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Витаминно-минеральные комплексы, в которые включен магний, являются незаменимым для здоровья сердца. Об этом в беседе с «Газетой.ru» рассказала терапевт-кардиолог и нутрициолог Ольга Ермоленко.

Медик добавила, что суточная норма потребления магния составляет 400 миллиграмм.

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«Этот элемент организм легко расходует во время стресса, физических нагрузок и при возрастных изменениях. Для лучшего усвоения микроэлемента следует использовать органические формы, такие как магния цитрат, таурат, малаат. Микроэлементы участвуют в сокращении сердца и при их дефиците возможно нарушение сердечного ритма. Рекомендуемая суточная норма потребления магния составляет 400 миллиграмм», — процитировали «Известия» слова терапевта.

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Ермоленко подчеркнула, что витамин D, как и магний, также важен в поддержании здоровья, особенно в холодное время года. Он понижает вероятность смерти от инфаркта, замедляет развитие рассеянного склероза и защищает сосуды сердца и мозга от повреждений.

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