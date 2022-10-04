Россиянам посоветовали отказаться от плохих растительных жиров | 360°

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Россиянам посоветовали отказаться от плохих растительных жиров

Диетолог Гинзбург: плохие растительные жиры вызывают атеросклероз и сахарный диабет

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, какие продукты относятся к хорошим растительным жирам, а какие плохим. Он также объяснил, чем может грозить употребление последних.

К полезным растительным жирам относятся оливковое и льняное масло, но при условии их умеренного употребления, до 20 граммов в день.

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Подсолнечное, кукурузное и соевое масло являются плохими растительными жирами и могут вызывать различные заболевания.

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«Плохие растительные жиры — пальмовое масло и богатые омега жирными кислотами масла — подсолнечное, кукурузное и соевое. Что касается последних, то их присутствие в нашем питании при западной диете здорово повысилось. С этим связывают разные болезни, в том числе возрастные, такие как атеросклероз, сахарный диабет, гипертония, психические заболевания», — сказал Гинзбург.

Он порекомендовал употреблять в пищу не более одной-двух чайных ложек пальмового масла в день.

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