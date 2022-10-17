Россиянам посоветовали отказаться от газированных напитков во время болезни | 360°

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Россиянам посоветовали отказаться от газированных напитков во время болезни

Врач Шубин: нельзя употреблять газированные напитки, так как кислота будет раздражать

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Врач-терапевт Сергей Шубин в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» перечислил продукты, которые не стоит употреблять во время болезни, чтобы не усугубить состояние.

В первую очередь медик посоветовал отказаться от газированных напитков, поскольку в их составе содержится угольная кислота.

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«Нельзя употреблять газированные напитки, потому что кислота будет раздражать и усугублять», — сказал он.

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Терапевт также порекомендовал отказаться от сахара, поскольку это отличная среда для размножения бактерий. Он отметил, что после приема пищи нельзя лежать, поскольку может возникнуть изжога. Чтобы не испытывать дискомфорт, следует походить около 40 минут.

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