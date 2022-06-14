Россиянам посоветовали отказаться от гаджетов перед сном

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова объяснила, почему так вредно использовать смартфоны и планшеты перед сном. Об этом она сообщила Ura.ru.

По словам специалиста, гаджеты негативно влияют на качества сна, а также являются источниками излучения, активизирующего нервную систему человека.

Чтобы сон был хорошим и крепким, специалист рекомендует не использовать гаджеты за два часа до отдыха.

«Если вы хотите засыпать хорошо, то вам поможет выполнение ряда правил. Нужно ложиться и вставать в одно и то же время. Допустимый интервал — час-полтора. Пребывание на свежем воздухе перед сном будет способствовать хорошему засыпанию», — процитировало ИА Nation News слова Племянниковой.

Также для лучшего сна можно поставить в спальной комнате лампы с желтым спектром излучения.