Россиянам посоветовали отказаться от чрезмерного употребления крепкого чая

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев заявил, что при чрезмерном употреблении крепкого чая у человека могут появиться проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также с сердечно-сосудистой системой. Об этом он сообщил Ura.ru.

Особенно опасно пить крепкий чай людям с гастритом или с язвой.

«В чае есть танины, такие дубильные вещества, которые действуют как антиоксиданты. Но если человек пьет очень много чая, особенно крепкого, то эти танины могут вызывать проблемы с желудком, желудочно-кишечным трактом. Также важно понимать, что если у человека гастрит, то нежелательно пить крепкий чай. Можно назвать небольшим минусом то, что чай может вызывать повышение аппетита. Не у всех это происходит, но есть люди, которым после приема чая хочется есть еще больше <…>», — отметил Арзамасцев.

Медик добавил, что из-за кофеина в чае у человека может появиться бессонница. Кроме того, кофеин приводит к перепадам настроения, добавил он.