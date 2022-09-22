Россиянам посоветовали не злоупотреблять хлебом | 360°

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Россиянам посоветовали не злоупотреблять хлебом

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Употребляя больше хлеба, человек урезает количество фруктов и овощей в рационе, а также потребляет больше сахара. Об этом «Газете.ru» рассказала нутрициолог и специалист по прикорму и пищевому поведению детей Елизавета Омельченко.

«В батонах его количество высокое, что не очень хорошо, особенно для детей. Обращайте внимание на состав. Желательно, чтобы добавленный сахар был на последнем месте или его не было вовсе», — процитировал сайт kp.ru слова специалиста.

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Омельченко напомнила, что хлеб снижает питательную ценность рациона. Несмотря на то, что цельнозерновой хлеб полезнее, чем из пшеничной муки, он все равно не содержит столько полезных нутриентов, как овощи и фрукты.

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«Овощами без всего можно насытиться. А еще в них есть все необходимые витамины, минералы, а также клетчатка, которая помогает микрофлоре и очищает кишечник», — резюмировала нутрициолог.

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