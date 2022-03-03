Россиянам посоветовали не заниматься после коронавируса тяжелыми физнагрузками

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Серебрянский посоветовал тем, кто переболел коронавирусом, не заниматься тяжелыми физическими нагрузками. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией Sputnik.

По словам медика, инфекция поражает различные системы организма, она легко может нанести вред сердцу. Даже чистка снега после зимы рядом с домом является физической нагрузкой.

«Если у вас были осложнения со стороны сердца до COVID-19, во время болезни или после нее, то по возможности надо воздерживаться от попыток почистить снег лопатой. Если вам все-таки нужно очистить себе путь от снега, то стоит взять меньшую по размеру лопату. Это важно, чтобы не перетаскивать большое количество снега. Подобные физические нагрузки не очень желательны для сердца», — объяснил Серебрянский.

В первую очередь этот запрет касается тех, у кого сердце работало с перебоями до коронавирусной инфекции.