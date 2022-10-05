Россиянам посоветовали не замораживать зелень и травы | 360°

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Россиянам посоветовали не замораживать зелень и травы

Диетолог Мухина: во время заморозки зелень теряет витамины и антиоксидантную активность

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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, какие продукты не стоит замораживать. В первую очередь она указала на зелень и травы.

«Не рекомендовано замораживать зелень и травы — в этом случае разрушается хлорофилл, теряются витамины, антиоксидантная активность продуктов. Остается только клетчатка. Нельзя замораживать богатые водой овощи — огурцы, помидоры, кабачки. Это будет точно отрава, после разморозки продукты потеряют прочность, упругость, их нельзя будет употреблять в свежем виде, только добавлять в горячие блюда», — добавила медик.

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Она также посоветовала не замораживать кисломолочные продукты, поскольку после заморозки кефир может превратиться в творог плохого качества.

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«При заморозке происходит разрыв белковых связей, денатурация белка. Нельзя замораживать кисломолочные продукты, потому что после разморозки это будет практически створоженный кефир плохого качества, с грубыми прожилками сыворотки. Сыр тоже нельзя замораживать, иначе его можно будет использовать только в выпечке, в приготовлении блюд, но уже не в свежем виде, потому что он потеряет свои органолептические свойства», — заключила Мухина.

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