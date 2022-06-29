Россиянам посоветовали не выбирать крыжовник в качестве ингредиента для варенья

Крыжовник является не лучшим ингредиентом для варенья. Он вряд ли принесет пользу организму, так как полезными веществами обладают только ягоды в свежем виде. Таким мнением поделился гастроэнтеролог и диетолог Юрий Смирнов. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Медик пояснил, что в свежем виде крыжовник является очень полезной ягодой. Его необходимо включать в рацион, чтобы сделать свое питание более сбалансированным. Он помогает побороть ожирение, а также восстановить нарушенный обмен веществ.

Однако во время термической обработки эта ягоды теряет все свои полезные свойства. Количество полезных микроэлементов обратно пропорционально продолжительности приготовления.

Кроме того, большой вред организму наносит обилие сахара, которого не избежать при приготовлении варенья. Продукт превращается в источником быстрых углеводов и крайне высокого количества калорий. По словам специалиста, лучше не употреблять варенье часто. При этом порции лучше сократить до минимума, передало utro.ru.