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05 сентября 2022, 22:10

Россиянам посоветовали не реагировать на переменчивую погоду слишком остро

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Иммунолог Надежда Логина посоветовала россиянам не реагировать слишком эмоционально на резкую смену погоды. Об этом она сообщила изданию Pravda.Ru.

Как отметила медик, природные перестройки никак не вредят организму, написало РИА ФАН.

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«В природе всегда происходят некие перестройки, изменения, и в организме человека — тоже. Это называется „иммунологической реактивностью организма“, которая отвечает на изменение внешней среды. Это ожидаемый, естественный процесс. Поэтому он не является чем-то особенным», — сообщила она.

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Вместо бессмысленной ностальгии по теплым солнечным дням врач посоветовала облачиться в теплую одежду и смотреть на смену сезона философски.

Правильный режим отдыха и избегание стресса помогут справиться со сменой погоды, добавила врач.

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