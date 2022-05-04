Россиянам посоветовали не покупать арбузы и дыни в мае

Специалист по сельскому хозяйству, агроном Владимир Викулов посоветовал российским гражданам не покупать дыни и арбузы в мае. По его словам, в это время лучше присмотреться к фруктам и ягодам, привезенным из южных регионов, написала «Газета.ru».

«Здесь надо придерживаться общих принципов. Часто фрукты обрабатывают веществами, удлиняющими период хранения, в частности, восками. Поэтому надо их очищать от кожуры перед употреблением», — объяснил эксперт.

Он также посоветовал ограничить употребление в пищу клубники и земляники, поскольку они могут содержать химикаты. А вот апельсины, грейпфруты и бананы можно есть смело.

«Сейчас на рынке можно найти клубнику и землянику, но они могут представлять опасность для организма из-за содержания химикатов. Стоит ограничить объемы потребления, не съедая ягоды упаковками», — сказал Викулов.

В заключении специалист отметил, что в мае можно без всяких опасений покупать зимние сорта капусты и картофеля, поскольку многие из них проходят термическую обработку. Опасные вещества, напротив, легко накапливаются в сырых овощах и зелени.