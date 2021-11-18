Россиянам посоветовали не оголять щиколотки в морозную погоду

Врач-терапевт Марина Кутина объяснила россиянам, почему в морозную погоду не стоит оголять щиколотки. По словам специалиста, такое недоразумение может вылиться в серьезную проблему, в том числе стать причиной появления артрита, передала «Вечерняя Москва».

Терапевт отметила, что ноги необходимо всегда держать в тепле. Переохлаждение влияет на иммунную систему человека и увеличивает вероятность заболевания простудой. В отдельных случаях оголение щиколоток может привести к обморожению.

«Голая кожа на морозе — прямой путь к обморожению. И это логичный факт. Человек может этого не заметить, но восприимчивость открытой зоны к холоду постепенно снижается, происходит обморожение», — процитировало ИА Nation News слова Кутиной.

Также от замерзших щиколоток может развиться артрит или артроз. Врач отметила, что не стоит рисковать здоровьем из-за модных тенденций.