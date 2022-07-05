Россиянам посоветовали не есть слишком много окрошки в жаркую погоду

Диетологи посоветовали россиянам не злоупотреблять во время жаркой погоды традиционным летним супом — окрошкой. По их словам, содержание в этом блюде большого количества соли может спровоцировать отеки, написало издание PROOREN.RU.

Если данное блюдо было приготовлено с маринованными овощами или варено-копченой курицей, то можно обойтись без соли и прочих специй, сообщило ИА Nation News.

Заправленная квасом окрошка, по словам врачей-диетологов, помогает наладить работу желудочно-кишечного тракта, а окрошка на кефире станет отличным источником кальция.