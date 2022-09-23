Россиянам посоветовали не есть на бегу | 360°

Здоровье 23 сентября 2022, 11:10 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам посоветовали не есть на бегу

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Недостаточно тщательное пережевывание пищи может вылиться в обострение гастрита и спровоцировать появление лишнего веса. Об этом Ura.ru рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

«Есть на бегу и плохо пережевывать пищу нельзя, потому что это может привести к увеличению веса. Когда мы быстро едим, особенно высокоуглеводную, мягкую еду по типу круассанов, которые не надо долго жевать, чувство насыщения не наступает. Из-за этого можно съесть больше, чем нужно», — сообщила специалист.

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Если человек не сделал около 20 жевательных движений, то этот кусок остается в желудке надолго. Таким образом желудок вырабатывает еще больше сока, чтобы переварить пищу. Все это может приводить к обострению гастрита.

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Гридина объяснила, как правильно нужно пережевывать пищу.

«Это нужно делать более 20 раз. К примеру, овощи, так как они твердые и высокоуглеводные. 10 раз в случае, если это что-то мягкое и пюреобразное. Таким образом, чувство насыщения придет гораздо позднее, а ЖКТ будет работать правильно», — заключила диетолог.

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