Россиянам посоветовали не делать фотографии в осенних листьях | 360°

Здоровье 24 октября 2022, 11:49 Россиянам посоветовали не делать фотографии в осенних листьях Аллерголог Браун: на опавших листьях размножаются грибки

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Врач аллерголог-иммунолог «ИНВИТРО-Урал» Анастасия Браун в беседе с изданием Ura.ru заявила, что делать фотографии в осенних листьях не рекомендуется, поскольку там размножаются грибки.

У человека могут появиться заболевания, связанные с дыханием, а также болезни кожи.

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«Во влажный период до заморозков в листве прячутся клещи, которые являются переносчиками многих инфекций», — добавила медик.

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У скрытых аллергиков могут возникнуть такие симптомы как заложенность носа, ринит, постоянный зуд носа и отечность глаз. Кроме того, при контакте с листвой у некоторых людей появляется атопический дерматит, сообщила Браун.

Грибок может также вызывать аспергиллез и верхнечелюстной синусит.