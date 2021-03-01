Россиянам посоветовали лекарства для карманной аптечки

Главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко перечислила медицинские средства, которые необходимо всегда иметь при себе. В их число попали средства для снижения давления и спиртовые салфетки.

Врач отметила, что нужно иметь средства для снижения давления, если есть проблемы с сердцем.

«Неплохо бы иметь в сумочке блистер с нитроглицерином», — рассказала она.

Медик добавила, что важнейшим помощником в такой карманной аптечке станут санитайзер и спиртовые салфетки. Это будет полезно в помещении, где нельзя хорошо вымыть руки, сообщило радио Sputnik.

Романенко также посчитала переоцененным совет носить таблетки от головной боли. Их при себе иметь необязательно, заключила врач. У такого вида спазма, напомнила она, всегда есть веская причина, и наличие головной боли — не та неотложная ситуация, которая требует принятия экстренных мер. При подобном состоянии, считает Романенко, можно доехать до дома либо посетить аптеку.

Если причиной головной боли является мигрень, тогда следует иметь при себе противомигренозные препараты, заключила медик.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал опасные продукты, от которых стоит отказаться. Он отметил, что их употребление может привести к развитию смертельно опасных заболеваний.

Ученые в Соединенных Штатах заявили, что регулярные физические нагрузки способны уменьшить частоту мигрени.