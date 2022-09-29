Россиянам посоветовали кипятить разливное молоко | 360°

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Россиянам посоветовали кипятить разливное молоко

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Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала россиянам кипятить разливное молоко. В разговоре с изданием NEWS.ru специалист уточнила, что качество такого молока самостоятельно определить трудно.

Покупать разливное молоко можно лишь в том случае, если вы уверены в производителе и знаете, в каких условиях оно хранилось.

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«Когда покупаем пастеризованное или стерилизованное молоко, там понятны сроки и состав. Когда приезжает бочка, тут кот в мешке. Такое молоко нужно кипятить, его качество сложно определить. Даже если это молоко брендовое и из ближайших хозяйств, все равно лучше его в любом случае прокипятить или как-то термически обработать перед употреблением», — заключила Соломатина.

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