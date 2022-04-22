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    22 апреля 2022, 02:35

    Россиянам посоветовали, как перейти на пасхальное меню после поста без ущерба для здоровья

    Гастроэнтеролог Морозова: в период перехода с поста стоит есть нежирное мясо

    Полина Созыкина

    Возврат к обычному меню после поста должен происходить плавно, в течение нескольких дней, заявила врач-гастроэнтеролог Наталья Морозова в беседе с «Известиями».

    Россиянам посоветовали, как перейти на пасхальное меню после поста без ущерба для здоровья

    Чтобы не навредить здоровью, привыкать к привычной пище нужно в течение трех-семи дней, в ином случае можно перегрузить пищеварительную систему.

    «Первое время употребляйте в пищу нежирные сорта мяса — курицы или говядины и лучше в отварном или запеченном виде. Любителям рыбы рекомендуется начать с трески или судака», — сказала Морозова.

    Чтобы белковая пища лучше усваивалась, вместе с ней стоит употреблять больше клетчатки в виде свежей зелени и овощных салатов.

    Пост заканчивается Пасхой. В праздник гастроэнтеролог рекомендовала съесть яйцо и кулич, при этом выпечка должна быть вчерашней. Свежеиспеченная пасха может оказаться тяжелой для пищеварения. В день врач посоветовала есть не более двух-трех вареных яиц.