Россиянам посоветовали, как перейти на пасхальное меню после поста без ущерба для здоровья

Возврат к обычному меню после поста должен происходить плавно, в течение нескольких дней, заявила врач-гастроэнтеролог Наталья Морозова в беседе с «Известиями».

Чтобы не навредить здоровью, привыкать к привычной пище нужно в течение трех-семи дней, в ином случае можно перегрузить пищеварительную систему.

«Первое время употребляйте в пищу нежирные сорта мяса — курицы или говядины и лучше в отварном или запеченном виде. Любителям рыбы рекомендуется начать с трески или судака», — сказала Морозова.

Чтобы белковая пища лучше усваивалась, вместе с ней стоит употреблять больше клетчатки в виде свежей зелени и овощных салатов.

Пост заканчивается Пасхой. В праздник гастроэнтеролог рекомендовала съесть яйцо и кулич, при этом выпечка должна быть вчерашней. Свежеиспеченная пасха может оказаться тяжелой для пищеварения. В день врач посоветовала есть не более двух-трех вареных яиц.