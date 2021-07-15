Россиянам посоветовали, как легче перенести жару

Обильное питье чистой воды и проветривание помещения помогут спокойно пережить жаркую погоду. Об этом рассказал главный врач «Инвитро-Москва», доктор медицинских наук Сергей Хомяков.

Врач также посоветовал переносить такую погоду дома, чаще пить воду и теплый зеленый чай. Кофе и алкогольные напитки лучше не употреблять в этот период, а при выходе на улицу нужно обязательно пользоваться головными уборами и надевать одежду из натуральных тканей и светлых оттенков.

«В жаркую погоду для людей, неакклиматизированных к высоким температурам, лучше оставаться дома в хорошо проветриваемом помещении. Необходимо ограничить пребывание на улице, особенно под прямыми солнечными лучами. В течение дня полезно принимать прохладный душ», — передало РИА «Новости» его слова.

Что касается еды в жару, то в качестве продуктов лучше пять-шесть раз в день небольшими порциями употреблять кисломолочные продукты, овощи, морепродукты. Для восстановления водно-солевого баланса полезен напиток из сельдерея, отметил эксперт.