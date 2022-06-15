Россиянам посоветовали избегать долгого нахождения на солнце

Дерматовенеролог Европейского медицинского центра Дарья Смирнова посоветовала россиянам не находиться долгое время на палящем солнце. По ее словам, УФ-излучение представляет большую опасность для человеческого организма. Об этом написала «Газета.ru».

«Чрезмерное воздействие солнечного света и УФ-излучения может вызвать признаки раннего старения кожи, появление нежелательных пигментаций, повреждение сетчатки глаз, а также серьезные проблемы со здоровьем, включая рак кожи», — процитировали ИА Nation News слова Смирновой.

Медик также добавила, что последствия пребывания под солнечными лучами могут коснуться большинства людей. Особенно осторожными следует быть тем людям, которые имеют на своей коже диспластические невусы. Кроме того, ультрафиолет противопоказан людям, у которых родственники сталкивались с меланомой.

Она также напомнила, что солнечные ожоги, особенно в детстве и подростковом возрасте, являются одними из основных факторов риска развития меланомы.