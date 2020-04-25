Россиянам посоветовали есть печень трески, чтобы компенсировать недостаток солнца

Из-за самоизоляции люди по всему миру массово столкнулись с недостатком витамина D. Оказывается, заменить солнечные ванны поможет печень трески.

«Конечно, во всем нужен здравый смысл. Увеличить обеспеченность витамином D из пищи не означает, что вы должны поставить себе на стол килограмм печени трески и не успокаиваться, пока не съедите все. Если говорить о печени трески, то в день достаточно съесть примерно 25 граммов, чтобы обеспечить суточную потребность организма в витамине D», — объяснила в интервью «Аргументам и фактам» заведующая лабораторией витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Наталия Жилинская.

Но Жилинская предупредила, что не нужно концентрироваться на одной печени трески. Ее следует сочетать с отварными овощами и иногда добавлять немного сливочного масла.

По словам специалиста, на недостаток витамина D могут указывать апатия, усталость, сонливость. Но эти симптомы не всегда означают проблемы с витаминами. Это могут быть последствия стрессовых ситуаций, которые многие испытают из-за изоляции и пандемии коронавируса.

Россияне ушли на режим изоляции 28 марта. С этого времени выходить из дома в большинстве регионов можно только по уважительной причине. Например, в магазин или на работу. Предприятиям рекомендовали перевести сотрудников на удаленный режим.