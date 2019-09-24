Россиянам посоветовали есть орехи для похудения

Тутельян согласился с выводами заокеанских коллег и привел в качестве примера такие распространенные орехи, как миндаль, фисташки, кешью и фундук. Диетолог заверил, что они содержат очень хороший состав микроэлементов и набор полинасыщенных жирных кислот, которые необходимы человеческому организму.

«Они высококалорийные и содержат порядка 600 ккал на 100 г. Их много есть нельзя, поэтому обычно рекомендуют горсть», — уточнил специалист.