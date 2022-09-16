Россиянам посоветовали есть грецкие орехи для продления молодости | 360°

Здоровье 16 сентября 2022, 13:21 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам посоветовали есть грецкие орехи для продления молодости

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Грецкие орехи за счет содержания омега-3 жирных кислот, магния и клетчатки способны улучшить здоровье и продлить молодость. Об этом рассказало издание Nutrition, Metabolism, & Cardiovascular Diseases со ссылкой на медицинских специалистов.

Еще в 1985 году ученые провели исследование, собрав данные о питании у более 3000 человек в возрасте до 30 лет. В работе говорится, что 352 человек употребляли грецкие орехи довольно часто, 2494 ели другие виды, а 177 — вовсе не ели орехи, написал «Мэшсити».

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Ученые сделали выводы, что те участники, которые ели грецкие орехи, имели более высокие показатели здоровья.

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