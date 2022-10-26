Россиянам посоветовали есть голубику для поддержания иммунитета | 360°

Здоровье 26 октября 2022, 13:02 Россиянам посоветовали есть голубику для поддержания иммунитета Yakutsk.ru: голубика улучшает зрение и укрепляет иммунитет Unsplash

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Медицинские специалисты перечислили наиболее ценные ягоды, которые решают самые разные проблемы в человеческом организме. Об этом написало издание Yakutsk.ru со ссылкой на Telegram-канал «Красота | Здоровье».

В первую очередь россиянам советуют есть как можно больше голубики. В этой ягоде содержится множество витаминов, которые улучшают зрение и укрепляют иммунитет. Кроме того, голубика способна стабилизировать уровень сахара в крови и нормализовать аппетит, сообщило ИА Nation News.

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Малина, по словам специалистов, содержит большое количество клетчатки, тем самым неся пользу для кишечника. Также эта ягода позволяет восстановить баланс жидкости в организме.

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В состав клубники входят витамин K, клетчатка, магний, йод, фолиевая кислота и омега-3 жирные кислоты. Ягоду любят не только за ее вкус, но и за пользу. Употребление клубники повышает когнитивные функции мозга, а также укрепляет костную систему.