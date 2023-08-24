Здоровье 24 августа 2023, 17:03 Россиянам посоветовали делать прививки от гриппа в конце августа

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В Тульской области началась программа вакцинации от гриппа. В региональном минздраве рассказали, когда лучше всего делать прививку. Об этом сообщила ТСН24.

Вакцинация от гриппа входит в Национальный календарь профилактических прививок. Прививку рекомендуют делать детям с шести месяцев, учащимся 1-11 классов, и всем несовершеннолетним с хроническими заболеваниями.

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«Сезон заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом начинается осенью — начале зимы. Поэтому прививки лучше в конце августа — октябре», — отметили в ведомстве.