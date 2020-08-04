Россиянам посоветовали чаще менять маски в жару

«Менять маски придется чаще, так как в жару они быстрее становятся влажными и быстрее выходит из строя защитный слой изделия, а эффективность снижается. Кроме того, летом лучше отказаться от применения средств индивидуальной защиты темного цвета», — пояснил эксперт.

По словам Лебедева, россиянам не стоит опасаться теплового удара из-за ношения средств защиты, которые неспособны значительно нарушить теплообмен. Эксперт добавил, что в жаркую погоду не отменяется масочный режим. Лебедев посоветовал использовать защиту в общественных местах, где сложно соблюдать социальную дистанцию.

В Московской области стали строже проверять пассажиров общественного транспорта на предмет использования масок. Всего за сутки нашли 350 нарушителей, которым придется оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. В Московском метрополитене тоже продолжаются проверки.