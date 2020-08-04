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    04 августа 2020, 18:42

    Россиянам посоветовали чаще менять маски в жару

    Мария Шагиахметова

    В жару маски быстрее становятся влажными и теряют свои защитные свойства. Об этом агентству ТАСС рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
    Россиянам посоветовали чаще менять маски в жару

    «Менять маски придется чаще, так как в жару они быстрее становятся влажными и быстрее выходит из строя защитный слой изделия, а эффективность снижается. Кроме того, летом лучше отказаться от применения средств индивидуальной защиты темного цвета», — пояснил эксперт.

    По словам Лебедева, россиянам не стоит опасаться теплового удара из-за ношения средств защиты, которые неспособны значительно нарушить теплообмен. Эксперт добавил, что в жаркую погоду не отменяется масочный режим. Лебедев посоветовал использовать защиту в общественных местах, где сложно соблюдать социальную дистанцию.

    В Московской области стали строже проверять пассажиров общественного транспорта на предмет использования масок. Всего за сутки нашли 350 нарушителей, которым придется оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. В Московском метрополитене тоже продолжаются проверки.

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