09 июня 2023, 15:46
Россиянам порекомендовали заменить кофе цикорием
«Кубанские новости»: цикорий расслабляет нервы и помогает бороться с бессонницей
Издание «Кубанские новости» перечислило преимущества цикория перед кофе и объяснило, почему этот напиток принесет больше пользы здоровью.
По словам медицинских специалистов, цикорий расслабляет нервы и помогает бороться с бессонницей. Кроме того, он содержит большое количество инсулина, который поддерживает нормальный уровень глюкозы в крови, написало utro.ru.
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Цикорий оказывает положительное влияние на пищеварительную, эндокринную, сердечно-сосудистую системы, а также препятствует развитию онкологических болезней.
Кофе
Врачи
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