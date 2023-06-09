Здоровье 09 июня 2023, 15:46 Россиянам порекомендовали заменить кофе цикорием «Кубанские новости»: цикорий расслабляет нервы и помогает бороться с бессонницей

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Издание «Кубанские новости» перечислило преимущества цикория перед кофе и объяснило, почему этот напиток принесет больше пользы здоровью.

По словам медицинских специалистов, цикорий расслабляет нервы и помогает бороться с бессонницей. Кроме того, он содержит большое количество инсулина, который поддерживает нормальный уровень глюкозы в крови, написало utro.ru.

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Цикорий оказывает положительное влияние на пищеварительную, эндокринную, сердечно-сосудистую системы, а также препятствует развитию онкологических болезней.