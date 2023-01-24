Здоровье 24 января 2023, 17:13 Россиянам порекомендовали носить рюкзак на груди

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Избавиться от излишней сутулости и выпрямить спину можно благодаря ношению рюкзака не на спине, а на груди. Об этом рассказал эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, при таком ношении рюкзака человек непроизвольно будет следить за своей осанкой, выпрямлять спину и сводить лопатки.

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Также Бондаренко порекомендовал носить сумки не на одном плече, а через грудь.

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