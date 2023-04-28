Здоровье 28 апреля 2023, 16:09 Россиянам порекомендовали незамедлительно вызывать скорую помощь при боли в груди давящего характера Врач Курин: нарушение ритмов сердца требует вызова скорой помощи

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Заведующий 48-й подстанцией скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Департамента здравоохранения Москвы Ян Курин в разговоре с изданием Lenta.ru посоветовал незамедлительно вызвать скорую помощь если у вас или у вашего знакомого возникла боль в груди давящего характера.

Обращаться в скорую также стоит при нарушениях ритмов сердца, которые сопровождается потливостью и слабостью.

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«Стоит действовать незамедлительно, если у пациента проявление какого-либо кровотечения на фоне травмы или без нее», — добавил медик.

Если вы сомневаетесь, нужна ли вам скорая помощь, можно позвонить на пульт «103» и просто получить консультацию, добавил Курин.