Россиянам порекомендовали не есть кукурузные хлопья чаще одного раза в неделю

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова объяснила, почему кукурузные хлопья не рекомендуется употреблять чаще одного раза в неделю. Об этом сообщил Ura.ru.

По словам специалиста, в них содержится большое количество сахара и прочих подсластителей.

«Они не всегда полезны, потому что делаются из измельченного, переработанного зерна, добавляются различные подсластители, сахар, сиропы, патока для улучшения вкусовых качеств этих хлопьев. Они не требуют варки, но, в то же время, эти завтраки содержат не только сложные, но и простые углеводы, поэтому необходимо выбирать продукт очень внимательно», — сообщила Русакова.

Диетолог заметила, что существуют хлопья и без сахара, однако это не означает, что они более полезны.

«Есть сейчас хлопья и без сахара, но для того, чтобы они выглядели как хлопья, в них добавляется и мука, и различные загустители, чтобы это все схватывалось», — заключила специалист.