Россиянам порекомендовали чай, который может заменить кофе | 360°

Здоровье 12 сентября 2022, 14:48 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам порекомендовали чай, который может заменить кофе

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в разговоре с журналистами Ura.ru сообщила, что сорта чая с ярко-выраженным ароматом могут с утра заменить кофе. Все дело, по ее словам, в пробуждающем эффекте.

Например, ройбуш может легко конкурировать с кофе.

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«Есть сорта чая с очень выраженным ароматом, которые иногда лучше пить с утра тем, кто не употребляет кофе. Потому что яркие запахи пробуждают. Есть такой вид чая, как ройбуш. За счет своего ярко выраженного аромата он может конкурировать с кофе. У него такой же сильный эффект, как у ванили и кокоса. Эти запахи действуют в первую очередь на мозг и в итоге мы их хотим, а не потому, что мы все желаем попробовать на вкус ваниль и кокос», — сообщила Дианова.

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Диетолог предупредила, что такие чаи не стоит пить в вечернее время.

«Вечером лучше пить травяные чаи, потому что они не возбуждают и обладают некоторым лечебным потенциалом. Это может быть простой отвар, или напиток на основе шиповника <…>», — добавила Дианова.

Ромашка успокаивает желудочно-кишечный тракт, а мята благотворно влияет на нервную систему, а также оказывает спазмолитическое действие на кишечник, резюмировала медик.

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