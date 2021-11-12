Россиянам пояснили, что может быть медотводом от вакцинации

Единственным противопоказанием к вакцинации может быть тяжелая реакция на конкретный препарат. Об этом заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Медотвод может быть только один — это реакция на конкретную вакцину. Если, например, ввели некую вакцину векторную, на нее была тяжелая реакция, то эту вакцину, только ее, не стоит дальше применять», — пояснил доктор медицинских наук ТАСС.

При этом он добавил, что даже такому человеку можно привиться от коронавируса. Для этого просто нужно выбрать другую вакцину. По словам Жемчугова, все остальные противопоказания являются временными и частными. В первую очередь проходить вакцинацию должны люди с хроническими заболеваниями.

«Люди с большим количеством болезней наиболее подвержены тяжелому течению и летальным исходам. Их нужно в первую очередь вакцинировать, но тут должен вмешиваться лечащий врач по основному заболеванию, определять график вакцинации и вид вакцины», — подчеркнул врач-иммунолог.

Всего в России зарегистрированы пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Эпиваккорона-Н».