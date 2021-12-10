Россиянам подсказали, как сбросить килограммы к Новому году

Похудеть за несколько недель до Нового года можно. Для этого нужно соблюдать определенный режим питания и отказаться от некоторых продуктов. Об этом сообщила радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

От сильного похудения в столь короткие сроки лучше отказаться, ведь резкий сброс веса может отрицательно сказаться на здоровье. Лучше сосредоточиться на легко достижимых результатах.

«Сбросить некоторое количество килограммов возможно. Естественно, чем больше вес, тем быстрее удастся его сбросить, а чем меньше вес, тем сложнее избавиться от лишних килограммов», — сказала Соломатина.

Она отметила, что сбросить лишний вепс поможет отказ от соленых и сладких блюд.

«Это нужно потому, что мы набираем жир, когда едим сладкое (избыточное количество углеводов в организме преобразуется в жиры. — прим. ред.), а соленое задерживает в организме влагу, сбивает обменные процессы и провоцирует отечность», — добавила врач.

Диетолог подчеркнула, что под запретом должны оказаться все печенья, хлеб, булки. При этом в рацион надо включить овощные блюда, потому что нужно есть как можно больше клетчатки. Лучше если овощи будут в каждом приеме пищи.

«Они не дадут всосаться лишнему жиру и улучшат микрофлору кишечника. Последнее очень нужно, потому что есть у нас ряд бактерий в желудке, которые так все перерабатывают, что всасываемость жира становится гораздо выше, чем у людей с нормальной микрофлорой желудка», — сообщила она.

По ее словам, поэтому при одинаковом приеме пищи один человек поправляется, а другой — нет.

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