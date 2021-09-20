Россиянам перечислили 5 способов снизить давление без лекарств

Гипертония является самым распространенным заболеванием сердечно-сосудистой системы. Чтобы снизить риск ее появления, необходимо контролировать давление. В этом помогут пять простых советов.

Для начала стоит уменьшить потребление соли, отметило издание The Times of India. Даже если снизить потребление незначительно, показания на тонометре будут на пять-шесть пунктов меньше. Нормальной считается доза не более 2,3 грамма соли в день.

Еще врачи посоветовали увеличить потребление калия. Он есть в листовой зелени, помидорах, картофеле, молоке и йогуртах. Еще калий можно найти в апельсинах, бананах, тунце и лососе. Не стоит забывать и о занятиях спортом. Регулярная физическая нагрузка поможет укрепить сердце, снизить давление и улучшить кровообращение. Специалисты рекомендуют в день заниматься по 30-45 минут.

Повышение давления провоцируют курение и алкоголь. Ученые провели исследования и выяснили, что 16% случаев гипертонии связаны со спиртным. От вредных привычек лучше отказаться. Также стоит есть меньше рафинированных углеводов и сахара. Низкоуглеводная диета поможет справиться не только с давлением, но и избавит от лишних килограммов.